Europa.today.it - I vestiti di alta moda cuciti per 8 euro l'ora e rivenduti a 400 euro

Immigrati clandestini, stipati in un capannone fatiscente in condizioni igienico sanitarie precarie, producevano abiti per griffe d'. È quello che ha scoperto la guardia di finanza a Samarate, in provincia di Varese, dove ha sequestrato un opificio di sartoria.Il titolare denunciato