I “Vescovi della Diocesi di Arezzo”, incontro con la società storica aretina

, 4 novembre 2024 – Domani martedì 5 novembre, alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino si torna a parlare del libro i “di”, che raccoglie gli atti di un ciclo di conferenze articolatosi nell’arco di diversi anni. A farlo saranno Luca Berti, presidentee curatore del volume, e Pierluigi Licciardello, docente presso l’Università di Bologna e principale collaboratore del libro. L’vuole tracciare il profilo di queiaretini trattati nel volume ma che non ebbero una conferenza dedicata. Siamo per altro di fronte a figure di primissimo piano. Licciardello parlerà infatti di san Donato, secondo vescovo e patrono di, e di Guido Tarlati da Pietramala, ben noto esponentepotente famiglia che ebbe per sedici anni la signoria su