Quifinanza.it - I supermercati Esselunga avrenno un nuovo orario, anticipata di un’ora la chiusura

, una delle catene dipiù famose e diffuse su tutto il territorio italiano, ha annunciato che cambierà gli orari di apertura dei suoi negozi, riducendoli, nella città di Milano. Il capoluogo lombardo è uno dei centri più importanti per il marchio della grande distribuzione ma, con una sola eccezione, i suoi negozi rimarranno aperti per meno tempo a partire dal 4 novembre. Una delle ragioni di questa scelta potrebbe essere alcuni problemi di sicurezza che i dipendenti hanno segnalato durante le ore di apertura serali. Si tratta però soltanto di indiscrezioni e l’azienda non ha confermato questa ricostruzione. I nuovi orari deia Milano La catena di grande distribuzioneha deciso di ridurre gli orari di apertura dei suoi, indipendentemente dalla tipologia, nella città di Milano.