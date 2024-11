Firenzetoday.it - I Manitoba live al Glue

Leggi tutto su Firenzetoday.it

Sabato 9 novembre 2024 alarrivano. Icontinuano la loro esplorazione delle infinite sfumature del rock con il nuovo singolo Gianni Tristezza, in uscita il 13 settembre per Pioggia Rossa Dischi. Terzo estratto dal nuovo album di inediti, previsto per il 2024, Gianni