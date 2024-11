Davidemaggio.it - I Casi di Teresa Battaglia torneranno con una terza stagione?

L’ufficialità non c’è ancora, ma neanche grossi dubbi sul ritorno in tv de Idi: l’ottimo personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, che questa sera saluta il pubblico con l’epilogo del caso Ninfa Dormiente, è già diventato una certezza per Rai 1 e per il suo pubblico, dunque c’è da scommettere che unasarà messa in cantiere quanto prima. Tutto è dalla sua parte. In primis l’amore che la Ricci ha espresso per il suo personaggio e per l’intero gruppo di lavoro che ha contribuito alla realizzazione dei nuovi episodi, incluso il regista Kiko Rosati, subentrato a Carlo Carlei. Il fatto che ognisia composta da sole tre puntate, alleggerisce anche il carico di lavoro sull’attrice, da sempre restia agli impegni a lungo termine. Poi ci sono i romanzi di Ilaria Tuti ai quali è ispirata la serie Publispei.