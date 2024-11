Ilgiornale.it - I “campioni del mondo” dei cocktail in tournée nei Bvlgari Hotel italiani

Tappe negli alberghi di Milano e Roma per i bartender di Handshake Speakeasy di Città del Messico, recentemente nominato migliore bar del pianeta dalla World Fifty Best Bars. Due serate a quattro mani che hanno prodotto anche il drink a edizione limitata “Milano-Roma”, che si potrà assaggiare per un mese nei due locali