Lapresse.it - Hanno ucciso l’uomo ragno, seconda stagione in vista?

Ci sarà unadi ‘’, serie tv cult sulla storia degli 883? Sembra di sì. Le indiscrezioni arrivano da alcune dichiarazioni del regista Sydney Sibilia, che in questi giorni in radio, e poi in un’intera Fanpage, ha detto che ci sono ancora molti elementi da raccontare e canzoni da spiegare. La serie tv è uscita su Sky, anche in streaming, e su NOW TV. Gli episodi erano disponibili ogni venerdì, due alla volta: il totale è di otto puntate e le ultime due sono uscite venerdì scorso. La serie dunque è finita: ma il periodo storico che racconta è molto limitato ed era immaginabile che ci sarebbe stato un sequel. Una delle ‘rivelazioni’ più interessanti della serie è proprio la spiegazione della genesi e del significato di ‘‘.