Grave furto nelle scuole di Foglianise il sindaco | Atto doloroso per tutta la comunità

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina il personale scolastico della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado diha constatato undiai danni dei plessi scolastici, che ha portato alla sottrazione di un ingente quantitativo di materiali didattici essenziali per le attività formative.Come già anticipato da Anteprima24.it, dalla Scuola Primaria sono stati trafugati 3 computer portatili, mentre dalla Scuola Secondaria di Primo Grado sono stati sottratti 31 computer, 30 tablet e un computer fisso. Questo gesto vile rappresenta un duro colpo per l’educazione e la crescita dei nostri giovani, privati di risorse fondamentali per il loro percorso scolastico. L’episodio è stato immediatamente comunicato alGiovanni Mastrocinque, al Dirigente Scolastico e alle Forze dell’Ordine, che hanno già avviato le indagini per risalire ai responsabili.