Grande Fratello | Amanda Clayton Iago e Mariavittoria chi lascia la Casa?

Lunedì 4 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera l’esito del televoto decreterà chi tradovrà abbandonare il gioco. Dopo l’ingresso di Federica, è pronto a varcare la Porta Rossa il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Come reagiranno la ragazza e gli altri concorrenti? Prosegue la contaminazione trae Gran Hermano. Tommaso, infatti, volerà in Spagna da Maica, proprio ora che la sua storia consembrava essere decollata. E proprio, dopo le tensioni intercorse, avrà un confronto con Shaila.