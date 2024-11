Forlitoday.it - Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne: a Predappio in scena "Vedrai vedrai"

Leggi tutto su Forlitoday.it

Sul palco del Teatro comunale di, sabato 23 novembre alle 21, il Teatro Due Mondi porta in" con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa per la regia Alberto Grilli, in occasioneinternazionale per l’le