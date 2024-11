Ilgiornaleditalia.it - Genova, youtuber sfida il traffico per girare un video e semina il panico, arrestato dai carabinieri

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Il giovane altoatesino era arrivato in Liguria con un amico per realizzare un filmato acchiappa-like: con manovre assurde ha mandato due passanti in ospedale Famoso per le manovre spericolate in sella alla sua moto, ha deciso dire ilgenovese. Ma invece di fare unstrappa