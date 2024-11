Genova capotreno accoltellato durante il controllo dei biglietti | domani sciopero dei treni

Leggi tutto su Open.online

Unè statosu un convoglio da una coppia di passeggeri, forse senza titolo di viaggio. È avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 4 novembre, sul regionale 12042 daBrignole a Busalla, all’altezza della stazione diRivarolo. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino, a Sampierdarena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli aggressori, due uomini di origine nordafricana, sarebbero già stati individuati dalle forze dell’ordine, anche grazie alle indicazioni fornite da testimoni oculari. I sindacati di categoria hanno indetto unodi 8 ore per5 novembre. Cosa è successo Ilre, un uomo di circa 40 anni, stava procedendo alla verifica deial momento dell’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, aveva fatto già scendere dal treno alcune persone che non avevano pagato il trasporto. Due di loro lo avrebbero aggredito, colpendolo alla spalla sinistra.