Ecodibergamo.it - Gasperini, Atalanta da scudetto? Sognare si può

L’INTERVISTA. Percassi: la squadra non si è mai accontentata: «Vittoria a Napoli emozionante, ma piedi per terra». Il tecnico nerazzurro esalta Retegui goleador: «È tutto merito suo». Per gennaio si parla di Daniel Maldini, attaccante del Monza, come possibile rinforzo: «È un ragazzo che sta facendo molto bene».