Furto nella Bassa: i ladri entrano in casa scardinando una portafinestra

Ha denunciato ieri, domenica 3 novembre, ildi monili in oro per il valore di circa 7mila euro, non assicurati, un uomo del 1954, residente a Cervignano. L'evento si è, però, consumato nel pomeriggio del 30 ottobre quando i, tra le 16 e 45 e le 18 e 45, si sono introdotti