Fanpage.it - Furkan Palali: “A Ballando sacrifico il sonno per le performance. Ho allontanato gli invidiosi del mio successo”

Leggi tutto su Fanpage.it

, l'attore turco ora sulla pista dicon le stelle, ha raccontato come si prepari seriamente per ogni suae ha svelato come quello con la recitazione sia stato un incontro casuale che l'ha portato al successo.