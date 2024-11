Sbircialanotizia.it - Francesco Giorgino: “Torna XXI Secolo, molte novità e nessuna paura degli ascolti”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Il giornalista a tu per tu con l'Adnkronos alla vigilia del ritorno in seconda serata su Rai1, dall'11 novembre. "La Rai? Non sono preoccupato, c'è pluralismo" "Come faccio a fare tutto? E'una questione di metodo. Sono abituato, allenato, la mia giornata è divisa in due parti e sfiora le 15 ore".si racconta .