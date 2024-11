Anteprima24.it - FOTO/ Un sannita a New York, la maratona di Stefano Curcio: “Emozione unica”

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“”. Sono le prime parole di, atletadall’Amatori Podismo Benevento che ha concluso ladi Newcoprendo il lungo percorso con il tempo di 3:51:29 piazzandosi ben oltre la metà della graduatoria (14972esimo su 57204 iscritti). “Una città che si ferma letteralmente per vedere passare un fiume di gente che condividono un’esperienza che lascia senza fiato e non solo per lo sforzo fisico. Siamo oggettivamente dei pazzi, una follia che però ti resta, ti rimane sulla pelle. Il pubblico ti trascina, ad ogni incrocio trovi gruppi che suonano musica di tutti i generi, bimbi che ti allungano la mano e ti offrono da mangiare di tutto anche il bacon che non è proprio salutare durante una”.