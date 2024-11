Lanazione.it - Firenze, al Conventino Fuori le Mura torna Il Gusto Toscano coi sapori dell'autunno

Leggi tutto su Lanazione.it

, 4 novembre 2024-no id'alle: il 9 e il 10 novembre, all'Officina Creativa by Artex, in via Gianoa Bella 20 a, va in scena la versione autunnale de “Il”: un weekend all’insegna di degustazioni di prodotti enogastronomici artigianali toscani ma con qualche eccezione di ospitiregione. Ilè un evento realizzato da Artex, in collaborazione con PromoWine, nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune diin collaborazione con Cna Toscana e Confartigianato Imprese Toscana. Oltre trenta tra vignaioli, mastri distillatori e artigiani agroalimentari animeranno gli spazi delcon le loro specialità . L’ingresso è gratuito, si potrà assaggiare tutto liberamente e acquistare direttamente dal produttore.