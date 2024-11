.com - Fiorentina, Gudmundsson: procura islandese ricorre contro l’assoluzione. L’avvocato: “Sorprendente!”

Leggi tutto su .com

Il caso, in Islanda, non è chiuso: ladi Reykjavik ha deciso dire in appellola sentenza riguardante il calciatore della, assolto in primo grado dall'accusa di cattiva condotta sessuale per cui era finito a processo L'articolo: “!” proviene da Firenze Post.