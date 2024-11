Trevisotoday.it - Finisce fuori strada con l'auto, automobilista incastrata tra le lamiere

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11.30 di oggi, lunedì 4 novembre, in via Callalta, a Riese Pio X per un incidente di cui si è resa protagonista una signora anziana finita in un fossato con la propria, dopo aver prima abbattuto il passaggio in cemento di un'abitazione privata. La