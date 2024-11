Festival Ecoinsieme 8 e 9 novembre 2024 | l’intervista esclusiva del nostro Magazine all’organizzatore Armando Mauro

Leggi tutto su Mondouomo.it

Quello della sostenibilità ambientale è un tema sempre più sentito e dibattuto tra le grandi e piccole imprese, nazionali e internazionali, in ogni ambito e settore, ivi compreso quello della moda. Erroneamente affrontata spesso come un problema, l’attenzione verso la sostenibilità è in realtà un potenziale volano di sviluppo per qualsiasi impresa. Ed è per

8 e 9del. MondoUomo.it.