Feeling il primo singolo insieme di Elodie e Tiziano Ferro

ROMA (ITALPRESS) –ha portato l’R&B nel mainstream italiano e senza di lui il pop di oggi sarebbe diverso., con la sua presenza scenica unica, ha dato il via alla rivoluzione pop al femminile che ha invaso il nostro paese: i due artisti sono per la prima voltain “”, il nuovoin uscita venerdì 8 novembre in radio e in digitale. Fuori in contemporanea a mezzanotte anche il videoclip ufficiale di questa collaborazione, già anticipata nelle ultime settimane da alcuni indizi sui rispettivi canali social dei due artisti.Il brano, prodotto da Golden Years, esplora diverse sfumature e fasi di una relazione complicata vissuta intensamente. Musicalmente, il cuore di questo brano batte a suon di R&B rimanendo al passo con i tempi. Un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nell’immensa carriera die un anticipo dei prossimi passi della ricerca musicale di