.com - Ex pm Agueci: “Boss liberi cercano di riappropriarsi del ruolo”

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – “Non conosco le motivazioni del permesso premio dato al Tribunale alIgnazio Pullarà, che credo si basi su una valutazione positiva dei comportamenti tenuti in carcere dagli interessati. Ma è esperienza comune che iin carcere si comportano formalmente “bene” pur restando in pieno inseriti nell’organizzazione. In realtà, l’unico criterio concreto di valutazione rimane ancora quello basato su manifestazioni effettive di distacco vero dalla mafia, prima fra tutte la collaborazione”. Così l’ex Procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo, che per molti anni ha coordinato le inchieste sulla mafia palermitana, commenta con l’Adkronos, l’ultimo permesso premio concesso dal tribunale di sorveglianza alIgnazio Pullarà, 78 anni, storico reggente del mandamento di Santa Maria di Gesù, condannato per mafia e un omicidio.