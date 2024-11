Liberoquotidiano.it - Evento Speciale al cinema il 4, 5 e 6 novembre con “Il padrino- parte II, scritto e diretto dal Premio Oscar Francis Ford Coppola.

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

A 50 anni dalla prima uscita, torna sul grande schermo il secondo capitolo del capolavoro di, con Robert De Niro, Al Pacino, Robert Duvall e Diane Keaton. Il film ha ricevuto sei Premi: Miglior film, miglior regista, e miglior attore non protagonista consegnato a Robert De Niro, per il ruolo di Vito Corleone. La storia punta ai grandi temi del crimine, del potere, dei tradimenti e della famiglia. Un racconto immenso che passa dalla povertà in Sicilia , fino alla leadership della mafia in America. Atmosfere, violenza e momenti privati fatti di rinunce anche in tema d'amore. Perchè chi tradisce i Corleone, non può più continuare a vivere. Le difficoltà del presente sono vissute dal figlio di Vito, Michael Corleone (Al Pacino), che ora mantiene il potere della famiglia e tutte le responsabilità che questo ruolo comporta.