Eni | completata cessione asset upstream in Alaska per 1 mld di dollari

Leggi tutto su Ildenaro.it

Milano, 4 nov. (askanews) – Eni ha perfezionato l’accordo per laa Hilcorp del 100% deglis di Nikaitchuq e Oooguruk detenuti inper un valore di 1 miliardo di. L’operazione, che ha ricevuto l’approvazione da parte di tutte le autorità competenti, è in linea con la strategia di Eni focalizzata sull’ottimizzazione delle attivitàtramite un ribilanciamento del proprio portafoglio e la dismissione dinon strategici, spiega il gruppo. Nell’ambito della struttura finanziaria di Eni a supporto della strategia di crescita, la società si è impegnata a conseguire entrate nette di portafoglio pari a 8 miliardi di euro nell’arco del piano 2024-27. Considerando le operazioni finalizzate e le azioni in corso, Eni ora prevede sostanzialmente di raggiungere l’obiettivo entro il 2025, in meno di due anni.