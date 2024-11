Quotidiano.net - Eni completa cessione in Alaska per 1 miliardo di dollari

Eni ha perfezionato l'accordo per laa Hilcorp del 100% degli assets di Nikaitchuq e Oooguruk detenuti inper un valore di 1di. Lo annuncia il gruppo in una nota sottolineando che l'operazione, che ha ricevuto l'approvazione da parte di tutte le autorità competenti, è in linea con la strategia di Eni focalizzata sull' ottimizzazione delle attività upstream tramite un ribilanciamento del proprio portafoglio e la dismissione di asset non strategici. Nell'ambito della struttura finanziaria di Eni a supporto della strategia di crescita, la Società si è impegnata a conseguire entrate nette di portafoglio pari a 8 miliardi di euro nell'arco del Piano 2024- 27.