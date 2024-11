Fanpage.it - Elezioni USA, Trump si prepara allo scontro finale e attacca: “Non mi dispiacerebbe se sparassero ai media”

Leggi tutto su Fanpage.it

Mancano poche ore alleUsa. Donald, in uno dei suoi ultimi comizi in Pennsylvania, Stato chiave importantissimo, ha lanciato un'esplicita minaccia alla stampa: "Per uccidermi qualcuno dovrebbe sparare attraverso i giornalisti presenti e la cosa non micosì tanto".