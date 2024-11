Lapresse.it - Elezioni Usa 2024, il meglio della campagna elettorale

Quattro mesi concitati, pieni di momenti drammatici e di colpi di scena, ma anche tanti episodi di comicità, volontaria e non. I momenti salientiper lepresidenziali Usa del 5 novembre, condensati in poco più di 3 minuti: dopo il ritiro di Joe Biden in seguito al disastroso dibattito televisivo con Donald Trump c’è stato l’attentato contro il candidato repubblicano, poi la bufala del tycoon sugli immigrati che mangiano cani e gatti fino alle supercelebrità che sono scese in campo per i due contendenti, come Elon Musk per Trump e Bruce Springsteen per Harris. E perfino un po’ di musica, con Barack Obama che rappa ‘Lose Yourself’ insieme a Eminem e Trump che fa suonare l’Ave Maria di Pavarotti durante un comizio.