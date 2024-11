Forlitoday.it - Elezioni regionali, Fiumi (de Pascale): "Mancano poliziotti, l’appello del Siulp non cada nel vuoto"

Leggi tutto su Forlitoday.it

“Condivido in totodelprovinciale che, non più tardi di un mese fa, ha lanciato nuovamente un grido di aiuto ai parlamentari forlivesi affinché intercedano con il Ministero dell’Interno per chiedere nuovi rinforzi per gli organici della Polizia di Forlì e Cesena”. Lo dichiara