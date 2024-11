Riminitoday.it - Ecomondo, tassisti in trincea: previste giornate di congestione per il traffico privato

Leggi tutto su Riminitoday.it

Conal via nella giornata di domani, martedì 5 novembre, iriminesi si preparano a offrire nella maniera migliore il proprio servizio sia ai frequentatori della Fiera, sia ai residenti. Per servire il più possibile la clientela dei taxi saranno, come sempre, operativi sul