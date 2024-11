Bresciatoday.it - È sul Lago di Garda uno dei ristoranti con la migliore vista al mondo

Leggi tutto su Bresciatoday.it

Il Lido 84 di Gardone Riviera è rinomato a livello internazionale non solo per la sua cucina d'eccellenza (per cui ha ricevuto numerosi premi), ma anche per l'incantevole panorama che offre. Il ristorante, fondato dai fratelli Giancarlo e Riccardo Camanini, è stato infatti inserito nella guida