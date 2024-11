Agi.it - E se Cairo dicesse davvero che il Torino è in vendita?

AGI - Urbanonon vuole vendere il. Lo ha detto nei giorni scorsi smentendo le voci di un interessamento di Red Bull e lo ha ripetuto anche ieri, in maniera un po' brusca, ai giornalisti che lo hanno avvicinato al termine dell'ennesima partita persa dai granata. E' legittimo che il patron si tenga stretto il club così come va condannata senza mezzi termini la violenza in cui sta degenerando ultimamente la contestazione nei suoi confronti. Deve essere chiaro a tutti che i soldi sono died è giusto che ci faccia quello che ritiene opportuno. Però il presidente non deve dimenticare che i soldi li mettono pure i tifosi che vanno allo stadio, magari muovendosi da altre regioni, che comprano allo Store o che si abbonano alle varie piattaforme televisive anche solo per seguire la propria squadra del cuore.