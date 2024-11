È morto Cassius il coccodrillo più grande del mondo in cattività era lungo 548 metri e aveva 110 anni

Fanpage.it - È morto Cassius, il coccodrillo più grande del mondo in cattività era lungo 5,48 metri e aveva 110 anni

Leggi tutto su Fanpage.it

Addio a, èilmarino piùdelin110, era5,48e pesava circa 700 kg. Il rettile da "record" è deceduto per cause naturali in Australia all'interno del parco dove viveva da 37