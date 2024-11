Monzatoday.it - Drammatico incidente a Seregno: morta una ciclista investita da un camion

Leggi tutto su Monzatoday.it

Tragedia a: perde la vita una donna di 63 anni.nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, a. Intorno alle 11.30 in via Galileo Galilei è statauna donna di 63 anni in sella alla sua bicicletta.Sono stati immediatamente allertati i