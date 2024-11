Arezzonotizie.it - "Dopo il Covid è cambiato tutto". Chiude lo storico negozio del centro Little Champions

Leggi tutto su Arezzonotizie.it

Prima si chiamava Quirini Sport, poi il nome è rimasto soltanto. E' ilche ha vestito per 24 anni i bambini e i ragazzi di Arezzo, aperto nel 2000 e dal 2007 in mano agli attuali titolari Marta Albiani e Marco Ginestroni.rà, in base alle colorate.