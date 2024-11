Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Parma-Genoa e Empoli-Como: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra ildi Pecchia e ildi Gilardino e quello del ‘Castellani’ tra l’di D’Aversa e ildi Fabregas in tempo reale Ile ilfanno visita nell’ordine ale all’nei primi due posticipi del lunedì validi per l’undicesima giornata del campionato diA. Due sfide che mettono in palio importanti punti salvezza che saranno dirette rispettivamente da Guida di Torre Annunziata e Di Bello di Brindisi. Pecchia e Gilardino, tecnici di(foto Ansa) – Calciomercato.itDa una parte, allo stadio ‘Tardini’, i gialloblu di Fabio Pecchia vanno a caccia della seconda vittoria stagionale dopo quella sul Milan risalente ad agosto dopo una striscia di quattro pareggi di fila iniziata contro il Bologna e prota cone Juventus. Discorso simile per i rossoblu dell’ex Alberto Gilardino, reduci dalle sconfitte contro Lazio e Fiorentina, fermi al successo della seconda giornata contro il Monza.