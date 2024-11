Lopinionista.it - Dibattito sul campo largo, Fratoianni (Avs): “Rispetto Appendino ma non sono d’accordo”

ROMA – “Lo dico con grandeper ilin corso in un’altra forza politica: nonpropriocon le riflessioni che fa oggi Chiarasul Fatto Quotidiano. Lo dico a partire da un’esperienza che ho fatto negli anni passati: a sinistra per anni e anni si è pensato che l’identità e il rafforzamento della propria identità si potesse definire sulla base dei metri e dei centimetri che ci separano gli uni dagli altri. Una discussione che non ci ha portato da nessuna parte. Non penso più che sia così. Anzi penso che quella fosse una lettura sbagliata, perché credo che l’identità abbia a che fare con tutt’altro, con la capacità di costruire un profilo, un proprio punto di vista da articolare nella pratica politica quotidiana con coerenza”. Lo ha affermato il leader di Avs, Nicola, ospite a ‘Start’ su Skytg24.