Quotidiano.net - Deviati 50 voli da aeroporto Barcellona, stop a treni regionali

L'diregistra gravi disagi per il temporale provocato dalla Dana che imperversa sul Litorale nord mediterraneo della Spagna. Sono almeno 50 isu altri scali dall'di El Prat, che ha subito allagamenti in alcune parti, secondo quanto segnala Aena, l'ente di gestione aeroportuale, che consiglia di consultare lo stato del proprio volo prima di recarsi allo scalo. Intanto, gli allagamenti nel tunnel all'altezza di El Prat de Llobregat della linea dell'alta velocità che collegacon Madrid ha costretto a interrompere il servizio di collegamento rapido fra la città di Gaudì e Tarragona, secondo quanto ha segnalato il ministro dei Trasporti Oscar Puente in un messaggio sul social X.