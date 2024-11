Laverita.info - Dall’identità territoriale all’ideologia globalista. Così il tofu si è insinuato nei mercati italiani

Leggi tutto su Laverita.info

Il prodotto, tipicamente asiatico, si è fatto largo anche nel nostro Paese con le ondate migratorie e l’esplosione della moda veg. Non è «pattumiera» come dice qualcuno, ma non può comunque sostituire carne, uova o pecorino.