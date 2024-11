Linkiesta.it - Dal Caffè ai Caffè

Dinon ce n’è uno solo. Potrebbe essere questo il nuovo mantra per le tante e i tanti appassionati che ogni giorno, in ogni angolo di mondo, sorseggiano una tazza diin differenti momenti della giornata. Perché il, si sa, è un prodotto che regala emozioni e quelle vissute fuori casa sono quelle che maggiormente esaltano l’esperienza di degustazione: si dice “prendiamoci un”, non intendendo soltanto il momento per consumare un prodotto, ma per vivere un momento conviviale, un’esperienza. E Nespresso, nel corso del tempo, ha saputo rendere omaggio alla connessione che lega il momento delalla dimensione emozionale di ciascuno di noi. A questo, si aggiunge il fatto che quella delfuori casa è una categoria in continuo fermento, che vede moltissima sperimentazione sulle modalità di estrazione, sulla ricettazione a base, sul consumo stesso del prodotto, sia caldo che freddo, facendo sì che ilfuori casa si presti a guidare una vera e propria Rivoluzione copernicana all’interno del panorama italiano.