Da Star Trek a Spazio 1999: perle e strafalcioni della fantascienza cinematografica

Nell’ambito del ricco calendario di Bcc Academy, la Bcc Bergamasca e Orobica ha inserito una serata molto particolare, che farà felice gli appassionati, ma anche di chi ha seguito le avventure spaziali proposte nelle serie televisive più famose. Che fondamento hanno le invenzioni tecnologiche come il teletrasporto, il motore a curvatura, i sistemi di comunicazione? Quale coscienza e competenza scientifica avevano gli autori? Saranno le domande a cui Loris Lazzati, divulgatore scientifico e grande esperto di saghe fantascientifiche, si dedicherà, in una serata divertente ed appassionante che ha già riscosso grande consenso in giro per l’Italia. Appuntamento quindi a giovedì 7 novembre alle ore 20.45 alla Sala Convegnisede Bcc di Zanica.