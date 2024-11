2anews.it - Da Napoli all’Ucraina donata un’ambulanza e dispositivi medici

L’Associazione Dateci le Ali Aps, grazie al contributo di Ortopedia Meridionale e altre realtà partenopee, ha da poco concluso una missione in Ucraina in aiuto della popolazione colpita dalla guerra. L’8 dicembre un grande spettacolo al teatro Bolivar per i rifugiati ucraini in Campania. È rientrata da pochi giorni in Italia Tania Genovese, presidente dell’Associazione .