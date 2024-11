Ravennatoday.it - Da Cotignola nascono i nuovi sedili "vegani" per auto

Ridurre l'impatto ambientale dellepartendo non solo dalle emissioni, ma anche producendo in maniera sostenibile gli interni. L'azienda Vulcanflex di, esperta nella produzione di tessuti spalmati tecnologicamente avanzati, ha progettato una nuova gamma di tessuti per interni.