Imolaoggi.it - Crosetto: “Carabinieri in Palestina se garantita sicurezza”

L’Italia mandera’ iin“solo se saranno garantite totalmente le condizioni di” Lo ha detto oggi a Venezia il ministro della Difesa, Guido, a margine delle celebrazioni per la Giornata dell’Unita’ Nazionale e delle Forze Armate, in merito al possibile invio di militari italiani per l’addestramento delle future forze di polizia.