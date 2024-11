Messinatoday.it - Crisi idrica o crisi di civiltà? Forse occorre tornare al modello Jucci

Leggi tutto su Messinatoday.it

Tra le tante perdite di qualità della vita ed efficienza funzionale urbana che un siciliano drammaticamente percepisce per comparazione quando si trova in altri luoghi ed in altre città sopra la linea gotica che lo fanno sentire un provinciale persino ad Abbiategrasso (raccolta rifiuti, verde