Ferraratoday.it - Crisi aziendali, opposizioni: "Auspichiamo un primo spiraglio di luce per i lavoratori di Berco"

Leggi tutto su Ferraratoday.it

"Ladel settore metalmeccanico ferrarese sta mettendo a nudo le fragilità del territorio e impone alla politica, locale e nazionale, una riflessione condivisa sulle azioni da mettere in campo per tutelare i posti di lavoro oggi a rischio e creare nuova, buona occupazione per le future