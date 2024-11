Oasport.it - Coppa Davis e BJK Cup: la follia della sovrapposizione e la finale di mercoledì…

La stagione del grande tennis si sta avviando verso la sua naturale conclusione: questa settimana si disputano le WTA Finals (il torneo riservato alle migliori otto giocatrici dell’annata agonistica), Torino ospiterà le ATP Finals dal 10 al 17 novembre e poi arriverà il momento di pensare alle due massime competizioni per Nazionali. La(maschile) e la Billie Jean King Cup (femminile) ci terranno compagnia a breve, ma purtroppo le date selezionate sono infelici. Dando uno sguardo attento al calendario, infatti, emerge una folle e insensatatra le due manifestazioni. Lasi disputerà sul cemento di Malaga (Spagna) dal 19 al 24 novembre, mentre la Billie Jean King Cup avrà luogo sempre nella località spagnola dal 13 al 20 novembre. Per due giorni le due competizioni saranno in contemporanea, cosa non ideale quando si ha a che fare con eventi di questa caratura.