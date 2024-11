Spazionapoli.it - “Conte? Sappiamo tutto del suo gioco. A Milano vincerà…”, poi l’annuncio sull’Inter e Inzaghi

La sfida in programma domenica tra Inter e Napoli sta tenendo tutti col fiato sospeso. Un esperto ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo. Sono giorni davvero intensi quelli che precedono la sfida tra Inter e Napoli in programma domenica sera a San Siro. Il big match sarà molto importante per la classifica, visto che le due squadre sono distanti un solo punto. Naturalmente entrambe andranno a caccia della vittoria, ma l’aspetto ambientale non è da sottovalutare. Infatti, la trasferta asarà molto insidiosa per il Napoli. La sconfitta contro l’Atalanta potrebbe pesare sulla testa dei calciatori, motivo per il quale Antonioha il compito di risollevare il morale dei suoi. Intanto, diversi esperti hanno iniziato a parlare della partita in programma. Tra questi, c’è anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, storico tifoso dei nerazzurri. La Russa: “Vincerà il Napoli ovviamente, mica siete superstiziosi solo voi” Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica e storico tifoso dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio CRC” nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”.