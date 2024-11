Baritoday.it - Concerto su “L’ultimo Chopin” con il pianista Giuseppe Campagnola

Leggi tutto su Baritoday.it

Prosegue la rassegna musicale “Concerti in Biblioteca 2024” organizzati in collaborazione tra l’EurOrchestra e la Biblioteca Nazionale di Bari. Mercoledì 6 novembre, a Bari, presso la “Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi”, in Via Pietro Oreste 45, alle ore 17.30 il noto