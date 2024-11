Parmatoday.it - Compra online pezzi di ricambio per la sua auto, ma la merce non arriva: denunciato 40enne

Leggi tutto su Parmatoday.it

Unitalianpo è statoalla Procura di Parma per il reato truffa dai carabinieri di Colorno.Ad incappare nella solita truffa della vendita on line diche non viene mai spedita, questa volta è stato un 35enne italiano, residente nel comune di Colorno che, avendo necessità